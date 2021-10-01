Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вильфанд предсказал столичному региону "симпатичную октябрьскую погоду"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные и следующую рабочую неделю в столичном регионе установится теплая погода без осадков, которую принесет мощный антициклон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье, по его словам, прогнозируется вполне комфортная погода, примерно на 1-2 градуса выше нормы".

В эти и следующие дни будет облачно, с прояснениями, и "солнце будет ощущаться".

"Такая погода сохранится достаточно долго, и в начале следующей недели, температура будет потихоньку приближаться к 15 градусам. Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", - добавил Вильфанд.

По прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра, 1-3 октября в Москве и Подмосковье днем будет 10-12 градусов тепла, ночью будет о плюс трех до пяти. В понедельник, 4 октября, и во вторник, 5 октября, днем ожидается плюс 9-14 градусов, в среду - от 11 до 16 градусов тепла.

Москва Московская область Роман Вильфанд Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы

Техгруппа общественного штаба не нашла нарушений в системе ДЭГ Москвы
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы наладит систему для отслеживания контактов COVID-пациентов

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Синоптики пообещали, что солнце вернется в столичный регион в выходные

Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд

Аномально высокое атмосферное давление держится в Москве второй день подряд
Пандемия коронавируса

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

С октября москвичам с ОРВИ придется сдавать тест на антиген к COVID-19

Мосгордума поддержала введение Дня московского народного ополчения

Пандемия коронавируса

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

В московском транспорте усилили проверки масочного режима

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь выросла

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });