Вильфанд предсказал столичному региону "симпатичную октябрьскую погоду"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные и следующую рабочую неделю в столичном регионе установится теплая погода без осадков, которую принесет мощный антициклон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье, по его словам, прогнозируется вполне комфортная погода, примерно на 1-2 градуса выше нормы".

В эти и следующие дни будет облачно, с прояснениями, и "солнце будет ощущаться".

"Такая погода сохранится достаточно долго, и в начале следующей недели, температура будет потихоньку приближаться к 15 градусам. Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", - добавил Вильфанд.

По прогнозу погоды на сайте Гидрометцентра, 1-3 октября в Москве и Подмосковье днем будет 10-12 градусов тепла, ночью будет о плюс трех до пяти. В понедельник, 4 октября, и во вторник, 5 октября, днем ожидается плюс 9-14 градусов, в среду - от 11 до 16 градусов тепла.