Губернатор Владимирской области Сипягин перейдет в Госдуму

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин примет мандат депутата Госдумы, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Указ о сложении с себя полномочий губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Сипягин входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским и главой комитета Думы по международным делам Леонидом Слуцким. Третьим номером в списке стоял депутат Думы Сергей Каргинов, на четвертом месте – глава комитета Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Губернатор Сипягин замыкал пятерку.

Сипягин занимает должность губернатора Владимирской области с 8 октября 2018 года.

Родился 19 февраля 1970 года в Харькове Украинской ССР, где в тот период проходил военную службу его отец. В 2001 году Сипягин окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2012-2013 годах был помощником депутата Госдумы ФС РФ по работе во Владимирской области.

В 2013-2018 годах Сипягин работал в должности председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии региона.

Женат, воспитывает четверых детей.