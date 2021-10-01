Губернатор Владимирской области Сипягин написал заявление об отставке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

"Да, заявление написано и направлено в администрацию президента. После его подписания будет назначен врио губернатора Владимирской области", - сказала она.

Ранее пресс-служба администрации Владимирской области сообщила, что Сипягин решил стать депутатом Госдумы. Он входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским. Сипягин занимает должность губернатора Владимирской области с 8 октября 2018 года.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина откажется от мандата депутата Госдумы по итогам выборов, ей может быть предложена должность временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области.