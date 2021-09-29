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Подъем подлодок К-27 и К-159 оценили в 24 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подъем подводных лодок К-27 и К-159, которые затонули в 1982 и 2003 году в Карском и Баренцевом морях соответственно, состоится в 2030 году. Исполнителем работ может стать ФГУП "Атомфлот". Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель проектов международной техпомощи госкорпорации "Росатом" Анатолий Григорьев.

Советская атомная подводная лодка К-159 затонула в августе 2003 года при буксировке на утилизацию. Погибло 9 человек.

На атомной подлодке К-27 в мае 1968 года произошла радиационная авария. Лодку вывели из эксплуатации и поставили на прикол в губе Гремихе (город Островной). В 1979 году ее исключили из состава ВМФ СССР. В 1982 году затоплена в Карском море, она находится на глубине 75 метров.

"Как и указано в стратегии развития Арктики, 2030 год, не раньше. Сейчас с европейским банком мы готовим контракт на проведение обследования", - сказал Григорьев.

По его словам, по итогам технико-экономического исследования, проведенного иностранными партнерами, стоимость подъема "ориентировочно где-то 24,4 млрд рублей на подъем двух подводных лодок".

Отвечая на вопрос об исполнителе работ, Григорьев отметил: "не могу сказать, слухи ходят, что "Атомфлот".

Ранее эксперты неоднократно заявляли о необходимости поднять затопленные и затонувшие объекты с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами в Арктической зоне РФ. Среди первоочередных объектов – подлодки К-27 и К-159.

В 2020 году корпоративная газета "Росатома" сообщила, что затопленные в Арктике семь атомных субмарин можно извлечь за 12 лет.

"Проектирование и подъем АПЛ К-159 вместе с утилизацией – четыре года (2025-2028). Столько же времени нужно на подъем К-27 (2028-2031). Подъём оставшихся пяти лодок запланирован на 2029-2032 годы", - сообщает газета.

В сентябре 2018 года перед информационным рабочим семинаром "Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России" Григорьев сообщал журналистам, что международное экспертное сообщество к 2019 году завершит технико-экономическое обоснование подъема атомных подводных лодок, затопленных в Карском море. Он отмечал, что это позволит расставить приоритеты по дальнейшему подъему затонувших объектов.

Также в сентябре 2018 года главный инженер филиала ФГУП "РосРАО" "СевРАО" Дмитрий Гулак сообщал "Интерфаксу", что единственным местом, где можно безопасно выгрузить оба реактора К-27, является отделение "СевРАО" в Гремихе (бывшая база советских подлодок, ЗАТО Островной, Мурманская область), где уже с 2024 года запланирован вывод из эксплуатации сооружений и реабилитация территории. В этой связи работы по подъему К-27 и отправке субмарины на выгрузку ядерных реакторов необходимо начать в ближайшие годы.

Росатом К-27 К-159

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