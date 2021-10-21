Минвостокразвития и МЧС планируют подъем затопленных подлодок К-27 и Б-159

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подъем и утилизация затопленной аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерными топливом планируется при координации с МЧС. Об этом сообщила советник главы Минвостокразвития Ольга Смирнова в ходе совещания по подведению итогов опытно-исследовательского учения по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций.

Она отметила, что ведомство совместно с "Росатомом" уделяет особое внимание затопленным судам с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также мониторингу подводных объектов.

"В Белом, Баренцевом и Карском морях находятся около 18 тыс. подводных потенциально опасных объектов, представляющих ядерную, радиационную и химическую опасность. На повестке дня – подъем и дальнейшая утилизация затопленной аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерными топливом, которые планируются в межведомственном взаимодействии, в координации с МЧС России", - сказала Смирнова.

Она напомнила, что к настоящему моменту в российской Арктике создана геостратегическая территория РФ с крупнейшей в мире преференциальной экономической зоной.

"На 21 октября 2021 года 233 компаний с проектами более чем на 280 млрд рублей стали резидентами Арктической зоны и получили пакет преференций. При этом заявлено 9651 рабочее место, из них 1148 человек уже приступили к работе на новых производствах. В целом растет интерес к Арктическому макрорегиону, стартовали новые промышленные проекты, набирает популярность экстремальный туризм, круизные морские маршруты. Все это требует обеспечения безопасности жизни и здоровья", - сказала советник главы Минвостокразвития.

"У Минвостокразвития и МЧС единая задача – совместно создать эффективную систему комплексной безопасности населения и территорий в Арктической зоне РФ. Это позволит не только своевременно предупреждать чрезвычайные ситуации, но и создаст условия для безопасного освоения Арктики, обеспечит безопасную реализацию экономических и инфраструктурных проектов в северных широтах", - подчеркнула Смирнова.

По ее словам, в настоящее время в Арктическом регионе действуют 7 аварийно-спасательных центров МЧС. Однако уже созданная группировка сил и средств МЧС в основном прикрывает западную часть Арктики, которая является наиболее освоенной. Между тем, сегодня происходит активное освоение восточной части Арктики.

"Развитие крупных проектов, таких как освоение Баимской рудной зоны, и развитие Чаун-Белибинского энергоузла (Чукотский автономный округ), Сырадасайского угольного месторождения (Диксон) требуют особого внимания и сил по предотвращению техногенных катастроф и ликвидации их последствий, налаженной работы системы поиска и спасания в восточной части российской Арктики. В этой связи важно, что силами МЧС России будет наращиваться авиагруппировка на базе вертолетов Ми-38 в Тикси, Певеке, Анадыре, Сабетте и Диксоне", - добавила советник главы Минвостокразвития.