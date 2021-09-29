"Полисан" в Петербурге начал производить "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" на собственном заводе в Петербурге запустило линию для производства вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.

Мощность линии составляет 40 млн доз вакцин в год. Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности превышают 1,5 млрд рублей.

"Запуск новой линии – значительный вклад в обеспечение эпидемической безопасности не только нашей страны. Часть продукции планируется экспортировать в другие страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. В 2005 году был введен в эксплуатацию фармацевтический завод компании в Петербурге. "Полисан" выпускает лекарственные препараты циклоферон, цитофлавин, реамберин и другие. Ежегодный объем выпуска завода – около 26 млн упаковок лекарственных препаратов.

Согласно данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" являются Александр Борисов (53,88%) и Алексей Коваленко (46,12%).

В июне 2021 года "Полисан", Biocad и правительство Петербурга подписали меморандум о развитии производства лекарственных препаратов.