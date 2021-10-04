С начала года в РФ произвели около 170 млн полных комплектов всех COVID-вакцин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Почти 170 млн полных комплектов вакцин против коронавируса было произведено в России с января 2021 года, заявил в понедельник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"За период с января на 1 октября произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин", - сказал Мантуров в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед".

При этом за весь 2021 год планируется произвести более 300 млн полных комплектов вакцин, отметил министр.

"Мы только вчера говорили с представителями наших крупнейших фармкомпаний, "Генериум" и "Биокад", которые только за сентябрь произвели двухкомпонентных доз "Спутника V" 40 млн доз, и планируется до конца года произвести еще около 150 (млн доз - ИФ), то есть в этом году мы выйдем на параметр 300 млн плюс", - сказал Мантуров.

По его словам в обрабатывающем секторе промышленности вакцинировано 45% работников, а в сфере торговли - 55%.

"Если мы говорим про Москву, то цифры выше. В торговле, в частности, компания "Магнит" - 80% вакцинировано сотрудников. Мы говорим о том, что цифры выше, чем в среднем по стране", - сказал Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг ведет с предприятиями работу, направленную на повышение уровня вакцинации.

"Мы с предприятиями работаем, мы с ними общаемся. Поначалу, особенно в прошлом году, когда только начиналась компания по вакцинации, мне и в министерстве было непросто убедить своих коллег", - подчеркнул Мантуров.