Минюст признал иноагентами Петра Верзилова и "ОВД-инфо"

Оппозиционер Петр Верзилов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - иностранных агентов более 20 граждан, включая оппозиционера Петра Верзилова, а также ООО "Зона права", сообщили в пресс-службе ведомства.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены:

Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любарев Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич.

В ведомстве не уточнили причин наделения перечисленных лиц и компаний статусом иноагента.

Верзилов является издателем интернет-СМИ "Медиазона", а Сергей Смирнов - главным редактором проекта.

Также в реестр включено общество с ограниченной ответственностью "ЗП" и общество с ограниченной ответственностью "Зона права".

Кроме того Минюст России признал медиапроект "ОВД-Инфо" незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

Также реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, дополнен Автономной некоммерческой организацией "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и Ивановской областной общественной организацией "Центр гендерных исследований".

По данным ведомства, целями деятельности проекта "ОВД-Инфо" является "борьба за снижение политического давления и политического преследования в России, а также повышение общего уровня правовой грамотности российских граждан".

По данным Минюста, источниками финансирования проекта выступают межрегиональная общественная организация Правозащитный центр "Мемориал", Европейская комиссия и FIDH (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme).