"ОВД-Инфо" оспорит включение в реестр НОО-иноагентов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Представители медиапроекта "ОВД-Инфо", который Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных общественных объединений (НОО), выполняющих функции иностранного агента, оспорят это решение.

"Мы будем оспаривать включение нашего проекта в реестр иностранных агентов", - сообщается на сайте "ОВД-Инфо" в среду.

Там отмечается, что представители медиапроекта намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, сообщается, что "ОВД-Инфо" продолжит свою работу.

Ранее в пресс-службе Минюста России сообщили, что ведомство признало иностранным агентом медиапроект "ОВД-Инфо".

По данным ведомства, целями деятельности проекта "ОВД-Инфо" является "борьба за снижение политического давления и политического преследования в России, а также повышение общего уровня правовой грамотности российских граждан".

По данным Минюста, источниками финансирования проекта выступают межрегиональная общественная организация Правозащитный центр "Мемориал" (внесена в РФ в реестр иноагентов), Европейская комиссия и Международная федерация за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).