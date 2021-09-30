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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
Дезинфекция Киевского вокзала в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев, это максимальное значение с конца июля, число умерших достигло нового антирекорда - скончались 867 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Накануне сообщалось о 22 430 случаях заражения. Данные на утро четверга соотносятся с 24-26 июля, когда в РФ начинался постепенный спад заболеваемости после резкого всплеска в начале месяца из-за распространения штамма "дельта".

Начавшаяся со второй половины сентября тенденция к росту продолжается во всех крупных городах и агломерациях. В Москве за сутки выявлено 3 998 новых заболевших, это максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2 077, в Московской области - 1 216.

Смертность начала расти на прошлой неделе: в пятницу, 24 сентября, сообщалось о 828 умерших, во вторник, 28 сентября, - о 852 скончавшихся, накануне - о 857.

Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 511 тыс. 026 случаев коронавирусной инфекции, 207 255 умерших и 6 млн 672 тыс. 767 выписанных, в том числе 18 826 выписаны за последние сутки.

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