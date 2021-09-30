Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на треть

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Почти 4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это соответствует показателям третьей декады июля 2021 года, суточная заболеваемость выросла почти на треть, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, обнародованным в четверг, в столице за последние 24 часа выявили 3 998 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 3 004 инфицированных за сутки. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась на 994 случая или почти на треть (на 33%).

За сутки коронавирус привел к смерти 62 москвичей. С начала пандемии скончалось 28 980 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 237 человек. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 490 037 жителей.

Накануне сообщалось о смерти 65 и выздоровлении 1 938 пациентов в столице.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 сентября составляет 1 633 920.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти, что власти объясняли сезонными факторами.