Более 127 тыс. россиян призовут в армию этой осенью

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Осенний призыв на срочную военную службу коснется более 127 тысяч человек, сообщили в четверг в российском Генштабе.

"Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Как сообщал "Интерфакс", согласно указу президента РФ, на срочную службу в ходе весенней кампании (с 1 апреля по 15 июля) призвали 134 650 граждан.

Контрактников становится все больше

В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию (на 1 год) не планируется, при этом растет число военнослужащих-контрактников.

Между тем сообщалось, что в российских военных округах формируется так называемый "Боевой армейский резерв страны", в рамках которого проходят сборы резервистов. В частности, в Южном военном округе планируется создать боевой армейский резерв из 38 тыс. человек, сообщил в августе начальник организационно-мобилизационного управления округа Константин Запатоцкий.

В прошлом декабре замминистра обороны РФ Николай Панков сказал, что число контрактников в армии планируется увеличить почти до 500 тыс. "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тыс. воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков", - сказал он тогда.

По его словам, за восемь лет численность этой категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам 2020 года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тыс., отмечал Панков. "Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников", - сказал тогда Панков.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. Из них 1 013 628 являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Цель – не попустить распространение COVID-19

"Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением", - сказал он.

По его словам, необходимо исключить направление в войска больных граждан или не соответствующих установленным требованиям, а в военкоматах с призывниками должны работать только вакцинированные сотрудники.

Военкоматы заблаговременно обеспечены необходимым, они получили в том числе около 5 млн медицинских масок и более 200 тыс. тест-систем.

Изучение более 600 тысяч граждан перед призывом проведено дистанционно - с применением телефонной связи и интернета.

Среди других задач, на которые необходимо обратить особое внимание, генерал назвал завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения военной службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение переохлаждения военнослужащих по пути, отметив, что это особенно касается Северного флота.

По его словам, при призыве на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно призывников, чьи дома пострадали от паводка, должностные лица будут использовать индивидуальный подход и принимать решение только после бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий.

"Кроме того, необходимо организовать прием молодого пополнения в войсках, расстановку на воинские должности в соответствии с имеющейся подготовкой, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы", - сказал Бурдинский.