Что произошло за день: четверг, 30 сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цена газа в Европе снова обновила максимум. Утром в четверг она перевалила за $1100/тыс. куб. м.

- ФСБ планирует объявить в розыск главреда The Insider (признан в России иноагентом) за незаконный переход границы. Утром в четверг по месту прописки Романа Доброхотова и в доме его родителей прошли обыски. В ФСБ уточнили, что журналист незаконно пересек границу с Украиной в августе.

- В России от COVID-19 за сутки умерли 867 пациентов - это новый антирекорд. Заболели еще 23 888 человек, из них в Москве - 3 998. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России доминирует штамм коронавируса "дельта", самая высокая заболеваемость - среди людей старше 65 лет. Рост числа заболевших отмечается в регионах европейской части страны.

- Завершилась третья фаза испытаний "Спутника V". Она прошла с участием людей старше 60 лет и показала безопасность и эффективность препарата, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- В Госдуму внесен проект бюджета на 2022-2024 годы. Совет Думы рассмотрит его 1 октября. Расходы в проекте увеличены по сравнению с параметрами, утвержденными кабмином, на 2022 год - на 80 млрд рублей, на 2023 год - на 135 млрд рублей и на 2024 год - на 203 млрд рублей.

- В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Ей вменяют организацию несанкционированных акций 20 и 25 сентября. Енгалычевой грозит административный арест. Заседание суда пройдет 4 октября.

- Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании кампании в 2012 году. Срок экс-президент Франции будет отбывать дома.

- В Кремле сочли недостаточными темпы вакцинации в России. Об этом в четверг заявили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в стране есть запасы вакцин на два месяца. Роспотребнадзор сообщил примерно о 50 млн привитых от COVID-19 россиян.

- Под осенний призыв в России попадают более 127 тысяч человек. Он начнется 1 октября.