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Путин сообщил Эрдогану о желании сотрудничать с Турцией в космосе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин на встрече выразил желание сотрудничать с Анкарой в сфере исследования космоса, сообщает издание Middle East Eye.

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"Путин хотел бы работать с Турцией в космосе. Наши команды изучат этот вопрос, и мы создадим план действий", - приводит издание слова Эрдогана.

"Уже есть и дальнейшее предложение. Мы можем вместе работать в сфере запуска ракет в космос, создав одну платформу на море, а другую - на земле", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он также обсудил с Путиным сотрудничество в области исследования космического пространства.

Двусторонняя встреча Эрдогана и Путина прошла 29 августа в Сочи.

Владимир Путин Турция космос Реджеп Тайип Эрдоган

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