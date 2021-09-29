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Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником"

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником"
Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о своем высоком уровне антител от коронавируса и посоветовал турецкому коллеге в следующий раз ревакцинироваться "Спутником V".

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"Где-то 15-16 (уровень антител). Они как-то по-разному это считают. Но мне сказали, что у меня они высокие", - сказал Путин Эрдогану после завершения переговоров.

Он добавил, что некоторое время был вынужден провести на самоизоляции из-за контакта с заболевшими коронавирусом. "Несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, не заболел. Так что в следующий раз будете ревакцинироваться, делайте это своевременно и "Спутником", - посоветовал президент РФ.

Эрдоган ответил, что уже ревакцинировался. "Тогда в следующий раз", - сказал Путин.

Президент Турции отметил, что у него сейчас уровень антител составляет больше 1100. Изначально он вакцинировался в январе.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Спутник V

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