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СКР занялся инцидентом с осквернением мемориала "Вечный огонь" под Челябинском

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инцидент с поджогом венков на мемориале "Вечный огонь" в Миассе расследуют в Челябинской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"30 сентября текущего года в региональных СМИ была размещена информация о том, что неизвестные вандалы развели костер на мемориале "Вечный огонь" в Миассе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину без определенного места жительства, причастного к поджогу.

По информации областного СУ СКР, поставлен вопрос о передаче материалов из органов внутренних дел следователям СКР для проведения доследственной проверки.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУВД, задержанный - ранее судимый гражданин 1982 года рождения.

"Поступило сообщение, что на мемориале "Вечный огонь" неизвестный повредил пластиковые венки, пытаясь их сжечь. По горячим следам мужчина был задержан. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Миасс Челябинская область СКР МВД

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