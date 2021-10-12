В Находке задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Находке осквернили мемориал с Вечным огнем, в его чашу были брошены растения, вырванные с ближайших клумб, сообщили в управлении МВД по Приморью. В полицию на это пожаловались местные жители.

По факту возбудили уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК).

Вскоре был задержан подозреваемый - 19-летний студент-второкурсник из Владивостока. Он признал вину и рассказал, что осквернил памятник, когда был пьян. Теперь ему грозит до трех месяцев ареста, а также придется оплатить работы по очистке мемориала и восстановлению клумб.