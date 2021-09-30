Рогозин переизбран председателем совета директоров РКК "Энергия"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вновь избран председателем совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", говорится в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Рогозина Дмитрия Олеговича - генерального директора госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

В октябре 2020 года корпорация также сообщала об избрании Рогозина председателем совета директоров.

14 сентября корпорация сообщила о досрочном прекращении полномочий совета директоров и об избрании членов нового совета.

Свои места в совете сохранил Рогозин, его заместители по международному сотрудничеству и космическим системам Сергей Савельев и Михаил Хайлов, исполнительные директора госкорпорации – по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, по экономике – Павел Суворов и по контрактно-договорной работе "Роскосмоса" – Георгий Форсов.

Из состава совета исключен начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО Территориального управления Росимущества Московской области Илья Шкарбан и первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

Новыми членами совета стали исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко и главный эксперт департамента экономической безопасности "Роскосмоса" Константин Романов.

ПАО "РКК "Энергия" – российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.