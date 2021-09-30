Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рогозин переизбран председателем совета директоров РКК "Энергия"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вновь избран председателем совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", говорится в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Рогозина Дмитрия Олеговича - генерального директора госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

В октябре 2020 года корпорация также сообщала об избрании Рогозина председателем совета директоров.

14 сентября корпорация сообщила о досрочном прекращении полномочий совета директоров и об избрании членов нового совета.

Свои места в совете сохранил Рогозин, его заместители по международному сотрудничеству и космическим системам Сергей Савельев и Михаил Хайлов, исполнительные директора госкорпорации – по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, по экономике – Павел Суворов и по контрактно-договорной работе "Роскосмоса" – Георгий Форсов.

Из состава совета исключен начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО Территориального управления Росимущества Московской области Илья Шкарбан и первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

Новыми членами совета стали исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко и главный эксперт департамента экономической безопасности "Роскосмоса" Константин Романов.

ПАО "РКК "Энергия" – российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

Дмитрий Рогозин Роскосмос РКК Энергия

Новости

Суд арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина

Пандемия коронавируса

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

Правительство внесло в Госдуму закон о социальном казначействе

Володин заявил, что Госдума обновилась почти наполовину

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

КПРФ сообщила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

ФСБ вменила Роману Доброхотову незаконное пересечение границы

Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

В Госдуме не исключили оборотных штрафов для YouTube

Пандемия коронавируса

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно

Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена успешно
Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным число полностью привитых от COVID россиян

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });