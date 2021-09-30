Рубль вечером усилил рост к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения инвесторов к риску и активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,71 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,17 руб./EUR1, подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,3 копейки - до 77,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря спросу на риск и активно дорожающей нефти. Инвесторы находятся в ожидании новых сигналов к движению с внешних рынков, поддержку рынку оказало заявление лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера о том, что сенаторы достигли соглашения, которое позволит избежать приостановки работы правительства на этой неделе.

По словам Шумера, законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года во избежание дефолта США по своим финансовым обязательствам будет рассматриваться на следующей неделе. Он также подтвердил, что вопрос будет рассматриваться отдельно от временного бюджета, за который Сенат собирается проголосовать в четверг, а не единым пакетом, как предполагалось изначально.

Ранее на этой неделе республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в среду на конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил, что высокая инфляция в США может сохраниться и в начале следующего года – дольше, чем ожидалось, из-за нехватки компонентов и сырьевых товаров.

При этом он выразил уверенность, что усиление инфляции в Штатах связано именно с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19, и подобный инфляционный режим не сохранится в будущем.

Пауэлл, однако, повторил слова о том, что ФРС поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, тем временем сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Нефть

Цены на нефть заметно растут вечером в четверг после просадки в первой половине дня. Давление на рынок оказывал опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, неожиданно показавший первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг поднялась на 1,17% - до $79 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,15% - до $75,69 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

Кроме того, продолжающийся энергетический кризис в Китае наряду со слабыми статданными, показавшими спад активности в промышленном секторе в текущем месяце, также выступили в качестве отрицательных факторов, оказавших давление на нефтяной рынок, отмечает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, на текущей неделе наблюдалась интересная картина в динамике "доллар-рубль" – из-за ралли на нефтяном рынке на фоне повышенного спроса и дефицита запасов энергоносителей в развитых странах, валютная пара смогла протестировать нижнюю границу целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1.

"Однако отметим, что ранее, даже при меньших темпах роста нефти марки Brent доллар сильнее тяготел к своей фундаментальной стоимости 69,9 руб./$1. В первую очередь, слабый рост рубля связан с растущими санкционными рисками, приходящими с Запада, но и нервозность глобальных инвесторов тоже заметно увеличилась на фоне неоднозначной ситуации с госдолгом США, неожиданно слабой статистики по потребдоверию в США, а также опасений по инфляции. К тому же, не стоит забывать о сохраняющемся выкупе иностранной валюты по бюджетному правилу и четких сигналах ФРС о сворачивании QE, что также оказывает давление на рубль", - отмечает Жильников.

По его словам, в настоящее время на рынке не наблюдается значимых причин для дальнейшего укрепления рубля.

"Отмена размещения ОФЗ ранее на неделе, неблагоприятная конъюнктура на глобальных финансовых рынках вывели национальную валюту в боковик. Это может быть только начало такой динамики, поэтому мы в ближайшее время довольно пессимистично смотрим на пару "доллар-рубль" с ориентиром на середину целевого диапазона. Динамику доллара в начале следующей недели будет задавать пятничная статистика по расходам потребителей и индексу потребдоверия в США. Помочь национальной валюте может продолжение ралли на рынке нефти и первые сигналы о стабилизации рынка США", - полагает аналитик.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 октября на 9,66 копейки, до 72,6642 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,05 копейки, до 84,305 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 2,22 копейки по отношению к среде и составил 72,7281 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 2,26 копейки и составил 72,7613 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 947,698 млн, из которых $663,683 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 284,015 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 53,12 копейки, до 84,2925 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 отступил на 47,13 копейки и составил 84,3352 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR591,199 млн, из которых EUR217,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,383 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу незначительно повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,0% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 7,28% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 7,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых.