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Средства у Минфина США закончатся к 18 октября без повышения лимита госдолга

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября".

В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок, исходя из "последней информации, включая налоговые платежи". "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

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"Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты", - сообщается в письме.

При этом Йеллен отметила, что "денежные потоки федерального правительства подвержены неизбежной изменчивости", в связи с чем есть риски непредсказуемого сдвига даты исчерпания ресурсов вперед или назад.

Эта неопределенность подчеркивает критическую важность того, чтобы не затягивать с решением о лимите госдолга.

"Кроме того, из предыдущих тупиковых ситуаций с лимитом госдолга мы знаем, что ожидание до последней минуты может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость заимствований для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов на долгие годы, - полагает Йеллен. - Неспособность действовать быстро может также привести к существенным сбоям в работе финансовых рынков, поскольку повышенная неопределенность может усугубить нестабильность и подорвать доверие инвесторов".

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

США Джанет Йеллен

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