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На достройку ледокола "Урал" могут перенаправить 1,9 млрд руб. со строительства "Якутии"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетное финансирование строительства второго серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал" в 2022 году может быть увеличено на 1,877 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, дополнительные бюджетные средства на строительство "Урала" планируется выделить в рамках перераспределения бюджетных ассигнований со строительства третьего серийного ледокола "Якутия".

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал" был заключен между "Балтийским заводом" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы соответственно.

В настоящее время на "Балтийском заводе" также заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта – "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина – 34 м, мощность – 60 МВт, ледопроходимость – 2,8 м.

Балтийский завод Урал Якутия

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