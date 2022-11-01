"Балтзавод" завершил ходовые испытания ледокола "Урал"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) завершило заводские ходовые испытания атомного ледокола "Урал" проекта 22220 в акватории Финского залива, сообщила пресс-служба завода.

В течение более двух недель команда завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентов проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Затем ледокол отправится в порт приписки город Мурманск, где будет передан заказчику.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 – "Сибирь" и "Урал" – был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ.

В настоящее время на "Балтийском заводе" заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта – "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года. Атомный ледокол "Урал" заложен в 2016 году, спущен в 2019 году.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.