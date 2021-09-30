Суд в Петербурге арестовал двоих фигурантов дела о мошенничестве с НДС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих подозреваемых по делу о крупном мошенничестве с НДС, сообщает в четверг объединённая пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении фигурантов, которым инкриминированы семь эпизодов уклонения от уплаты налогов (пп.а,б ч.2 ст.199 УК РФ), а также организация преступного сообщества и участие в нем (ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ), избрана до 28 ноября. Как уточняется, обвинение подозреваемым не предъявлялось.

Ранее в четверг в управлении СКР по Петербургу сообщали о задержании в качестве подозреваемых по делу об организации преступного сообщества ради незаконного возврата НДС шестерых человек, в том числе вероятного руководителя группы. По версии следствия, задержанные создавали фирмы-однодневки и изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию. Используя подложные документы, юрлица незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 млн рублей.

В правоохранительных органах полагают, что у задержанных были сообщники, в настоящий момент их устанавливают.

Как сообщалось, накануне сотрудники региональных управлений СКР, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели в рамках этого уголовного дела более 60 обысков в Петербурге и Москве. По адресам, связанным с фигурантами и их деятельностью, обнаружено более 20 млн рублей, подложные документы, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия, а также неучтенное оружие и боеприпасы.