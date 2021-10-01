Замена пистолетов Макарова на "Удав" в российской армии начнется с 2022 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ с 2022 года начнет закупку новых пистолетов "Удав" в двух комплектациях, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Со следующего года спланирована закупка пистолетных комплексов "Удав" в "общевойсковой" и "специальной" комплектации (имеется прибор малошумной стрельбы, целеуказатели, фонарик)", - заявил Салюков, отвечая на вопрос об оружии ближнего боя на смену пистолету Макарова.

"Пистолетный комплекс "Удав" имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола", - отметил главком.

5 августа "Ростех" сообщил о начале серийного производства пистолетов "Удав" разработки Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Ранее в "Ростехе" сообщали, что пистолет "Удав" успешно прошел войсковые испытания. В марте 2016 года пистолетный комплекс прошел предварительные, а в декабре 2018 года - государственные испытания.

В госкорпорации заявляли, что 9-мм самозарядный пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Также будет принята на вооружение российской армии снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), испытания которой завершены, сообщил Салюков.

"В текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которую будем принимать на вооружение", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Концерн "Калашников" сообщал, что эта снайперская винтовка выполнена по необычной для отечественного оружия компоновочной схеме: практически вся нагрузка приходится на верхнюю стальную часть. Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия.