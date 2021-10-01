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Военные РФ получат боевую экипировку с экзоскелетом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В боевую экипировку "солдата будущего" включат экзоскелет, роботизированные комплексы и мини-беспилотники, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

"Говоря о боевой экипировке "солдата будущего" необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой "робототехнической" подсистемы, в которую входят мини- и микро- БпЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты", - заявил Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

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Он отметил, что также продолжается процесс совершенствования боевой экипировки "Ратник".

В августе индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил в интервью "Интерфаксу" о скором начале работ по созданию боевой экипировки нового поколения. Он заявил, что у кластера есть уже ряд наработок по этому направлению.

"Например, мы создаем интерактивный шлем, который меняет цвет в зависимости от обстановки. "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Есть интересные наработки по тканям будущего и средствам защиты", - сказал Оздоев.

Как сообщалось, госкорпорация готовится к созданию боевой экипировки третьего поколения "Сотник". По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, комплект "Сотник" должен сменить "Ратник" (второе поколение) в 2025 году.

Минобороны РФ Олег Салюков

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