В здание правительства Мурманской области неизвестный кинул бутылки с горючей смесью

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области, сообщил близкий к пресс-службе губернатора Андрея Чибиса телеграм-канал "Мурманск инсайд".

"По предварительным данным, пострадал один человек - сотрудник охраны. В это время еще целый ряд чиновников правительства был в своих кабинетах", - сообщает телеграм-канал.

По данным его авторов, на место происшествия прибыла полиция.

К сообщению прилагается видео с камер наблюдения, на котором мужчина с капюшоном на голове и рюкзаком за спиной достаёт что-то из пакета, кидает в двери, а после в кадре происходит вспышка огня. После этого мужчина убегает.

В министерстве информационной политики Мурманской области "Интерфаксу" подтвердили факт нападения на правительственное здание.