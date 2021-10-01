При нападении на здание правительства Мурманской области пострадал охранник

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В результате нападения на здание правительства Мурманской области в ночь на пятницу, когда неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери здания, пострадал охранник, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Андрей Чибис.

"Пострадал охранник, ему оказана медицинская помощь. Правоохранительные органы разбираются с этим инцидентом", - сказал Чибис.

Он добавил, что позже в пятницу пройдет совещание с правоохранительными структурами. "С ночи режим усиленной безопасности введен, идет усиленное патрулирование города", - сказал Чибис.

Ранее в министерстве информационной политики региона "Интерфаксу" сообщили, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области.

Здание правительства состоит из трех подъездов. Два из них занимает правительство области, третий - мэрия.

После инцидента экипажи Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Росгвардии.

На месте происшествия видно, что от огня пострадал вход во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый зал заседаний. Видны следы огня на деревянных дверях, на крыльце остались осколки стеклянной емкости, в воздухе чувствуется резкий химический запах.

Комментарием УМВД России по Мурманской области "Интерфакс" не располагает.