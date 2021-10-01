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Военный флот и авиация на Камчатке подготовились к сильному шторму

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 1 по 4 октября в акватории Тихого океана у берегов Камчатки ожидается ветер в порывах до 25 м/с и высокие волны, в военных частях и соединениях региона объявлено штормовое предупреждение, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В частях и соединениях объявлено штормовое предупреждение, личный состав выполнил подготовительные мероприятия", - говорится в сообщении.

На всех военных объектах Камчатки проверили резервные источники питания и жизнеобеспечения.

"На кораблях, судах и подводных крейсерах находятся все члены экипажей, заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за стоянкой в базе и на рейде. На аэродромах и полевых позициях закреплены летательные аппараты и техника", - говорится в сообщении.

Авиаполеты, переходы кораблей и подводных лодок ТОФ скорректировали с учетом метеоусловий.

Корабли и суда военного аварийно-спасательного отряда находятся в повышенной готовности.

Тихий океан ТОФ Камчатка

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