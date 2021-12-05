Волны высотой до девяти метров ожидаются у берегов Камчатки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Волны высотой до 9 метров прогнозируются в понедельник в акваториях Тихого океана и Берингово моря у берегов Камчатки, сообщает региональный главк МЧС России.

"В первой половине ночи 6 декабря в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря. Отмечается, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Однако, исходя из многолетних наблюдений, повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.