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Волны высотой до девяти метров ожидаются у берегов Камчатки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Волны высотой до 9 метров прогнозируются в понедельник в акваториях Тихого океана и Берингово моря у берегов Камчатки, сообщает региональный главк МЧС России.

"В первой половине ночи 6 декабря в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря. Отмечается, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Однако, исходя из многолетних наблюдений, повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Камчатка Тихий океан

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