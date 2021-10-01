Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком во Владимирской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщает в пятницу региональное Управление МВД.

"1 октября около 02:50 на 327 км ФАД М-7 "Волга" в Гороховецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. По состоянию на 05.00 известно о 4 погибших пассажирах микроавтобуса и 5 пострадавших. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Фольксваген", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со следовавшим впереди автомобилем "МАЗ" и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в настоящее время движение на данном участке пути в сторону Нижнего Новгорода ограничено.