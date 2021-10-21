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Во Владимирской области четыре человека погибли при столкновении автобуса и грузовика

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием автобуса и грузовика в Судогодском районе Владимирской области погибли четыре человека, шестеро пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительной информации, автобус "Мерседес", следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом "Скания". По состоянию на 05:00 известно о 4 погибших и 6 пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около 03:30 на 187 км автодороги М7 "Волга".

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Владимирская область Судогодский район

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