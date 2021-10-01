Эксперт заявил, что коронавирус может усугубить течение гриппа

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Инфицирование коронавирусом может усугубить течение гриппа, сообщил замгендиректора по научной работе ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов журналистам в пятницу.

"Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить и такой вариант развития событий, по которому человек, встретившись с коронавирусом и встретившись с гриппом, может более тяжело переболеть гриппом", - сказал он.

По его словам, установлено, что при сочетанной инфекции размножение вируса гриппа в лабораторных животных усиливается.

"Это значит, что коронавирус может каким-то образом влиять на иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах", - сказал он.

Кроме того, сказал он, появились микст-инфекции COVID-19 и метапневмовирусом, энтеровирусом (вирусом Коксаки) и другими, причем коронавирус также может усиливать их патогенность

Он отметил, что годом ранее эпидемии гриппа фактически не было. "Люди перестали болеть гриппом. Разные причины этого, но, наверное, основная - наша дисциплинированность, ограничение контактов, мыть руки, не заносить вирусы на слизистые оболочки", - сказал он.

Также, сказал он, внимание исследователей в мире привлекают вирусы, переносчиками которых являются насекомые, например, лихорадка Денге, в ареале распространения которой живет до 1 млрд человек, и его расширение не исключено ввиду глобального потепления.