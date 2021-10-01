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В Приморье задержали мужчину, пришедшего к школе со страйкбольным автоматом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали человека, который утром в пятницу пришел к школе в городе Находка в Приморье со страйкбольным автоматом, сообщает пресс-служба краевого УВД.

О подозрительном молодом человеке с оружием в полицию заявил директор школы.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Ориентировка с приметами была направлена всем наружным нарядам полиции", - говорится в сообщении.

Подозрительного гражданина задержали у него дома. Как оказалось, 18-летний местный житель пришел к школе, чтобы тренироваться на турниках. При себе у него был страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

МВД Приморье

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