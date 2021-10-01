Полиция в Башкирии заинтересовалась инициаторами "вооруженных проверок" школ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские Башкирии ведут поиск двух мужчин, которые, вооружившись охолощенным автоматом Калашникова, решили пройтись по школам города Ишимбая для проверки безопасности. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Представитель ведомства сообщил, что сотрудники отдела МВД России по Ишимбайскому району мониторили интернет и увидели опубликованную видеозапись, в которой житель Салавата, по его словам, с макетом автомата собирается прийти в учебные заведения города Ишимбая. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его. Его доставят в полицию для дачи объяснений по данному факту, сказал представитель ведомства.

Ранее один из местных телеграмм-каналов опубликовал видеозапись заявления двух мужчин, вооруженных "макетом боевого автомата АК-47".

"Сегодня мы пройдем в Ишимбае по всем институтам, школам, колледжам, посмотрим, как они ждут террористов из-за терактов, которые были в Перми и Казани. Ничего личного", - говорит в записи один из них.

Мужчина на видеозаписи достает из картонной коробки, установленной на капоте автомобиля Mazda, автомат, снимает рожок, демонстрируя, что в нем нет патронов. Инициаторы "проверки" анонсировали, "что в интернете скоро должен выйти полный сюжет "эксперимента".

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Утром 20 сентября студент юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 47 считаются пострадавшими. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).