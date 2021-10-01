Володин предложил найти эффективную форму отчетов депутатов перед избирателями

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Отчетность депутатов перед избирателями должна быть обязательно, но форму отчетов следует обсудить со всеми фракциями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Обязательно должны быть отчеты депутатов перед избирателями. Надо найти ту форму, которая была бы эффективной, чтобы это можно было проконтролировать", - сказал Володин журналистам в пятницу

По его мнению, "если думать о будущем, надо уже сейчас принимать решения о формализации обязательств и реализации обещаний".

Володин отметил, что этот вопрос требует обсуждения со всеми фракциями. Вместе с тем, такой подход повысит ответственность не только депутатов, но и всей власти в целом.

В феврале 2021 года Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.

В июне на встрече с победителями праймериз и руководством партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении обязательного отчета на постоянной основе парламентских партий и избранных депутатов перед своими избирателями.

"Полностью согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать. Я надеюсь, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве - проходят ли они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается, - отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны. Отчитаются за результаты своей работы. И партия в целом тоже", - сказал Путин.