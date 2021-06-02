Путин поддержал идею о регулярном отчете депутатов перед избирателями

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении обязательного отчета на постоянной основе парламентских партий и избранных депутатов перед своими избирателями.

Предложение прозвучало на встрече Путина с победителями праймериз и руководством партии "Единая Россия".

"Полностью согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать. Я надеюсь, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве – проходят ли они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается, – отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны. Отчитаются за результаты своей работы. И партия в целом тоже", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в среду встретится с руководством "Единой России", а также участниками праймериз, которые проводила партия из числа волонтеров и общественников.

На встрече выступит председатель партии Дмитрий Медведев, а также председатель федерального организационного комитета по предварительному голосованию Александр Карелин. Будет ряд других выступлений участников встречи.