Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Путин поддержал идею о регулярном отчете депутатов перед избирателями

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении обязательного отчета на постоянной основе парламентских партий и избранных депутатов перед своими избирателями.

Предложение прозвучало на встрече Путина с победителями праймериз и руководством партии "Единая Россия".

"Полностью согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать. Я надеюсь, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве – проходят ли они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается, – отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны. Отчитаются за результаты своей работы. И партия в целом тоже", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в среду встретится с руководством "Единой России", а также участниками праймериз, которые проводила партия из числа волонтеров и общественников.

На встрече выступит председатель партии Дмитрий Медведев, а также председатель федерального организационного комитета по предварительному голосованию Александр Карелин. Будет ряд других выступлений участников встречи.

Владимир Путин Госдума Единая Россия

Новости

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Суд в Петушках отказался снять Навального с учета как склонного к побегу

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев
Пандемия коронавируса

Голикова анонсировала углубленную диспансеризацию в РФ

Голикова анонсировала углубленную диспансеризацию в РФ
ПМЭФ-2021

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Неизвестный убил охранника и ограбил кассу крупнейшего застройщика Сибири

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья

Мэр Оренбурга после обысков и больничного ушел в неоплачиваемый отпуск

ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');