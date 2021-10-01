Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по газовым контрактам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не нарушает ли контракт "Газпрома" с Венгрией по поставкам газа в обход Украины обязательства Москвы по сохранению украинского маршрута, заверил, что Москва выполняет все свои обязательства по действующим контрактам.

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами", - сказал он журналистам.

На вопрос, не видят ли в Кремле рисков претензий к России в связи с тем, что газ будет поставляться в обход Украины, Песков ответил, что "претензии к России были и будут, и большая часть этих претензий достаточно политизирована". "Главное, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", - добавил он.

Утром в пятницу Киев сообщил о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину.

27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.