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Песков допустил возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" - надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это все вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, что в Киеве стали звучать предложения вернуться к переговорам с "Газпромом", чтобы получать газ напрямую из России, и готова ли РФ рассмотреть такую возможность.

"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, это опять же вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", - отметил он, отвечая на вопрос, касающийся поставок газа из России в Венгрию, минуя Украину.

Дмитрий Песков Украина Газпром

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