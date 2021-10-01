Жителя Алтая заподозрили в поджоге машины начальника полиции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Чарышском районе Алтайского края 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о поджоге автомобиля начальника районного отдела полиции, сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 28 сентября он облил легковоспламеняющейся жидкостью капот машины и поджег ее. Автомобиль восстановлению не подлежит. В СК считают, что он действовал из личной неприязни к полицейскому.

Дело расследуется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК).