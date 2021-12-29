Неизвестный поджег два полицейских автомобиля в городе Дагестанские Огни

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане ищут неизвестного, который поджег полицейские автомобили у здания отдела МВД в городе Дагестанские Огни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У здания МВД города Дагестанские Огни неизвестный, облив бензином, поджег два легковых автомобиля и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина подъехал к месту преступления на велосипеде.

"Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, но об этом стало известно сегодня", - добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает подтверждением данной информации от официальных источников.