Неизвестный поджег два полицейских автомобиля в городе Дагестанские Огни
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане ищут неизвестного, который поджег полицейские автомобили у здания отдела МВД в городе Дагестанские Огни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"У здания МВД города Дагестанские Огни неизвестный, облив бензином, поджег два легковых автомобиля и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина подъехал к месту преступления на велосипеде.
"Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, но об этом стало известно сегодня", - добавил собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает подтверждением данной информации от официальных источников.