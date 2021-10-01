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Временно закрыт аквапарк в Таганроге, где дети отравились хлором

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил многочисленные факты санитарных нарушений в аквапарке Таганрога (Ростовская область), где в конце сентября отравились дети, сообщается на сайте ведомства.

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"В связи с регистрацией случаев острого химического отравления парами хлора детей в культурно-оздоровительном комплексе "Аква-клуб", расположенного в Таганроге, специалистами установлены многочисленные факты нарушений требований санитарного законодательства при эксплуатации бассейна комплекса. Таганрогским городским судом приостановлена деятельность культурно-оздоровительного комплекса "Аква-клуб" ИП Гончаровой сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шестеро детей после посещения аквапарка обратились с жалобами на рвоту, головокружение, слезотечение и тошноту. По результатам медицинского осмотра двое из них были госпитализированы.

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение допустимой концентрации хлора в 1,6 раза. Были отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

По факту отравления несовершеннолетних детей в бассейне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Таганрог Роспотребнадзор

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