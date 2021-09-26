Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления детей в Таганроге

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту отравления детей в аквапарке в Таганроге, сообщает пресс-служба СКР.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Шищенко доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования и проведения проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту отравления детей. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области отмечала, что в зоне дыхания над зеркалом воды лабораторно установлено превышение ПДК хлора в 1,6 раза.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что дети доставлены в больницу, а по данному факту будет проведена проверка.