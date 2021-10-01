В "Союзмолоко" оценили в 1,5 трлн рублей оснащение всех ферм биореакторами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оснащение всех ферм России биоустановками, вырабатывающими электроэнергию за счет "сжигания" навоза, будет стоить 1,5 трлн рублей, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов на Алтайском экологическом форуме.

"Стоимость климатических проектов очень высока. Животноводству часто предъявляют претензии относительно того, что достаточно большой объем выбросов метана, связанных с отходами производства на животноводческих фермах, с отходами навоза. Можно ли с этим бороться? Можно. Есть же альтернативная энергетика, есть биореакторы, биоэнергетика, и это все можно перерабатывать. Вопрос в том, сколько это стоит. Мы для себя подсчитали, что для животноводства Российской Федерации, чтобы поставить на каждой ферме, на больше 10 млн голов подобные установки и вырабатывать электричество, объем инвестиций составит порядка 1,5 трлн рублей. Вся выручка всех ферм Российской Федерации - чуть больше 600-700 млрд рублей в год", - сказал Белов.

Он добавил, что даже при оснащении абсолютно всех ферм биореакторами сократит выбросы метана от животноводческих комплексов только примерно на 10%.

В связи с этим он призвал рационально оценивать затраты бизнеса на нововведения и эффект, который можно от них получить.

"В то же время это не означает, что делать ничего не нужно - это лишь вопрос выстраивания правильных приоритетов," - подчеркнул Белов и напомнил, что за последние 30 лет увеличение технологичности и продуктивности сельского хозяйства уже привело к сокращению выбросов парниковых газов.

"С учетом того, что наш уровень производительности в индустрии сейчас находится несколько ниже, чем, например, в Европе, и существенно ниже, чем в Северной Америке, потенциал здесь очень большой, который позволяет при не очень больших инвестициях получить максимальное влияние на снижение параметров парниковых выбросов", - сказал Белов.