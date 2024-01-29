Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация попросили Минэкономразвития и Минсельхоз не включать агропромышленный комплекс в число отраслей, отчитывающихся о выбросах парниковых газов.

Согласно их письму, с копией которого ознакомился "Интерфакс", проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 20 апреля 2022 года № 707" (разработан Минэкономразвития) дополняет форму отчета о выбросах парниковых газов разделом 13 - о выбросах таких газов в сфере сельского хозяйства.

Авторы письма напоминают, что сейчас действующие постановления правительства не обязывают сельское хозяйство предоставлять такую отчетность. Кроме того, сельское хозяйство не является отраслью экономики, подлежащей оценке достижения целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов.

Как считают авторы письма, введение в отношении сельского хозяйства обязательной отчетности в этой сфере является необоснованным, избыточным и дублирующим. "Эта отчетность не несет никакой смысловой нагрузки, неинформативна и бесполезна с точки зрения углеродного регулирования", - говорится в письме. Его авторы сообщают, что содержанием животных в стране занимаются десятки тысяч сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей, а также миллионы хозяйств населения. Так, по данным Росстата, в 2022 году около 38% поголовья крупного рогатого скота находилось в хозяйствах населения. Отчетность смогут представить крупные компании, для которых ее формирование станет дополнительным бременем, увеличивающим административную нагрузку и себестоимость продукции, полагают отраслевые ассоциации.

При этом личные подсобные хозяйства, число которых только по содержанию крупного рогатого скота превышает 1,2 млн, в поле зрения не попадут. "В итоге собранные данные никак не смогут считаться репрезентативными и ни для чего не смогут использоваться", - говорится в письме.

По мнению отраслевых союзов, включение сельского хозяйства в формы отчета о выбросах парниковых газов не несет в себе и перспективы регулирования выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. "Ни в Европейском союзе, ни в других странах-лидерах климатической повестки обязательные механизмы по сокращению выбросов CO2 не распространяются на сельское хозяйство в связи с низким потенциалом снижения выбросов парниковых газов в этой отрасли, - говорится в письме. - Не стоит забывать и про огромную социальную роль сельского хозяйства. Тезис в пояснительной записке к проекту постановления о том, что наравне с выбросами парниковых газов в промышленных отраслях парниковые газы от животноводства и растениеводства оказывают существенный вклад в совокупные выбросы парниковых газов, не обоснован и не выдерживает никакой критики", - считают они.

Сославшись на данные Росстата, авторы письма сообщают, что доля сельского хозяйства в структуре выбросов парниковых газов всех секторов экономики без учета землепользования и лесного хозяйства в 2021 году составила 5,6%, что ниже показателя 2019 года (5,9%). В то время как промышленность (12%) и энергетика (77,9%) в совокупности формируют до 90% выбросов парниковых газов. Если же посчитать долю АПК с учетом землепользования, без которого сельское хозяйство не ведется, и лесного хозяйства, то сельское хозяйство России не формирует парниковые газы, а, наоборот, поглощает до 17% этих газов, выбрасываемых всеми секторами экономики.

По мнению авторов письма, Россия, где, по данным ФАО, доля животноводства в воздействии на климат одна из самых низких в мире, может удвоить производство мяса без ущерба для глобальной экологии и климата. "Через 25 лет, к 2050 году, спрос на продовольствие, в том числе на мясо, в мире вырастет на 50%. России нужно активно участвовать в обеспечении населения планеты животными белками, в том числе замещая их на рынке ЕС, США и ряда других стран", - говорится в письме.

Развитие отечественного АПК ускоренными темпами важно и в связи с тем, что "всё возрастающая роль нашей страны в обеспечении глобальной продовольственной безопасности становится предлогом грязных политических игр и манипуляций". "Так, в американском конгрессе рассматривается законопроект No Russia Agricultural Act, призванный поддерживать инвестиционные проекты, направленные на сокращение зависимости отдельных стран от товаров российского сельскохозяйственного сектора", - напоминается в письме.

В связи с этим авторы письма считают, что российское сельское хозяйство следует исключить из проекта формы отчета о выбросах парниковых газов.