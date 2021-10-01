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В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В связи с рассылкой фишинговых писем от якобы Федеральной налоговой службы (ФНС) с трех подставных электронных адресов рекомендуется обновить антивирусные средства и проверять с их помощью входящую почту, сообщает в пятницу Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

"Злоумышленники подменяют адрес отправителя электронных писем на электронный адрес Федеральной налоговой службы российской Федерации (nalog.ru). В настоящее время известны следующие подставные источники рассылки: mns@nalog.ru, info2@nalog.ru, info@nalog.ru", - говорится в сообщении центра.

Электронное письмо содержит вложение в виде RAR-архива с наименованием "Запрос документов ФНС России.rar", этот архив содержит в себе ещё один RAR-архив, разделённый на две части, и TXT-файл. "При распаковке указанных архивов запрашивается пароль, содержащийся в текстовом документе. После распаковки архивов пользователь получает исполняемый файл, замаскированный под PDF-документ с наименованием "Электронный запрос документов ФНС России.pdf.exe".

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При запуске исполняемого файла происходит запуск RMS-сервера. Это легитимное средство удалённого администрирования, посредством которого злоумышленники получают возможность удалённого доступа к заражённому устройству", - сообщает НКЦКИ.

В связи с этим координационный центр рекомендует обновлять используемые антивирусные средства, а при получении электронных писем с приложенными файлами проверять их антивирусными средствами или средствами динамического анализа.

Компаниям рекомендуется провести мероприятия, нацеленные на повышение бдительности и осведомлённости сотрудников в части противодействия фишинговым атакам и иным методам социальной инженерии, а в случае выявления признаков компрометации ИТС компании сообщить об этом в НКЦКИ.

Ранее ФНС сообщила, что неизвестные от ее имени рассылают на адреса корпоративной почты подозрительные электронные письма о необходимости предоставить документы, причем текст этих писем составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл. Налоговики не рассылают подобных сообщений и не имеют к ним отношения, подчеркнули в службе.

Уведомления ФНС о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не отправляют.

Получатели подобных писем могут не иметь настроек спам-фильтров, "черных списков", а также проверки отправителя с использованием DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчетов и определение соответствия по доменному имени) и иных технических средств для защиты от фишинговых рассылок.

ФНС

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