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ФНС предупредила о рассылке от ее имени фишинговых писем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают на адреса корпоративной почты подозрительные электронные письма о необходимости предоставить документы, при этом текст писем составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл, сообщила ФНС.

Налоговики не рассылают подобных сообщений и не имеют к ним отношения.

Уведомления ФНС о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не отправляют.

Получатели подобных писем могут не иметь настроек спам-фильтров, черных списков, а также проверки отправителя с использованием DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчетов и определение соответствия по доменному имени) и иных технических средств для защиты от фишинговых рассылок.

ФНС

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