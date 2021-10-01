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Ограничения из-за коронавируса введены в 60 российских школах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в школах является контролируемой, ограничения в работе введены всего в 60 учебных заведениях в 28 регионах. Об этом сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Ситуация, связанная с распространением COVID-19 в образовательных организациях, остается контролируемой, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 (из 85) регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны", - сказал Бугаев в пятницу на заседании оперативного штаба ведомства. Слова замминистра приводит пресс-служба Минпросвещения.

"Нет регионов, где все школы и обучающиеся находятся на каникулах или где полностью введена дистанционная форма обучения", - уточнил Бугаев.

Бугаев сказал, что важной задачей на сегодняшний день является "максимальное сохранение очного режима обучения", необходимость соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы сохранить здоровье детей и педагогов.

При этом он добавил, что "если возникает ситуация, когда нужно изменить учебный процесс, необходимо советоваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, оценивать ситуацию в динамике и принимать взвешенное решение по каждому случаю".

В РФ с 20-х чисел сентября наблюдается ежедневный рост заболеваемости коронавирусом, по данным за пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 тыс. 522 случая, это максимальное значение с 22 июля, умерли за сутки 887 пациентов, что является новым антирекордом по летальности за пандемию.

Минпросвещения коронавирус

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