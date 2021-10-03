Легкомоторный вертолет разбился в Подмосковье

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Легкомоторный вертолет разбился в Люберцах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. На борту находились двое мужчин и женщина, все они погибли.

По словам собеседника агентства, вертолет Robinson разбился на Туровском шоссе в Лыткарино в Люберцах.

Позднее информацию о крушении вертолета подтвердили в пресс-службе МЧС РФ.

"В лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что место падения вертолета обнаружено.