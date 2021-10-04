После крушения вертолета в Подмосковье завели еще одно уголовное дело

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели трех человек при крушении вертолета Robinson в Подмосковье дополнительно возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Установлено, что на воздушном судне оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в результате которых произошло крушение вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино", - сказала Марковская в понедельник журналистам.

По данным следствия, 3 октября индивидуальный предприниматель организовал экскурсионный полет для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома "Мячково".

"Предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полета воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение, в результате которого пилот и два пассажира погибли на месте", - сказала Марковская.

Она отметила, что следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, "изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели".

"Назначен комплекс судебных экспертиз", - сказала представитель следствия, отметив, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Марковская не уточнила имен погибших.

Накануне в пресс-службе МЧС сообщили журналистам, что разбившийся в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино вертолет выполнял тренировочный полет, в результате инцидента погибли три человека.

В связи с этим, по словам Марковской, возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов (ст. 263 УК РФ - ИФ).

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре журналистам сообщили, что по факту падения начата проверка.