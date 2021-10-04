Уголовное дело возбудили после инцидента с детьми в бассейне в Татарстане

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента с детьми в бассейне в Татарстане, сообщает старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

"В Елабуге возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято на контроль", - сказал Галиев.

Ранее сообщалось, что двое детей, 3 и 11 лет госпитализированы в детское отделение Елабужской Центральной районной больницы, их доставили в больницу в Татарстане после посещения бассейна в селе Хлыстово Елабужского района. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное. Дети находятся под наблюдением врачей.

Экстренные службы начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Предполагалось, что дети могли надышаться парами хлора.